كوردستان تعلن نتائج القبول المركزي للعام الدراسي 2020 – 2021

إقليم كوردستان يعلن نتائج القبول المركزي للعام الدراسي 2020 – 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان اليوم الأحد، قبول أكثر من 47 ألفاً من الطلبة الخريجين من المرحلة 12 الثانوية (السادس الإعدادي) في الجامعات والمعاهد الحكومية وذلك للعام الدراسي 2020 – 2021.

وقال رئيس الديوان في الوزارة خطاب شيخاني في مؤتمر صحفي عُقد بأربيل، إن الجامعات والمعاهد استقبلت 47 ألفاً و178 طالباً وطالبة بنسبة بلغت 87 بالمئة، مشيراً إلى أن عدد الخريجين ممن لم يتم قبولهم بلغ سبعة آلاف و118 طالباً وطالبة بنسبة 13 بالمئة.

وأضاف أن عدد المقاعد الشاغرة الآن يبلغ ثمانية آلاف و119 مقعداً، ستوزع على الذين لم يتم قبولهم والبالغ عددهم سبعة آلاف و118 طالباً وطالبة، لافتاً إلى أن الطلبة إذا قدموا اعتراضاتهم إلكترونياً وتم قبولهم، فإن نسبة القبول لهذا العام ستصل إلى 100 بالمئة.

وأوضح أن موقع (زانكولاين) سيكون متاحاً للطلبة بعد الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم، للاطلاع على نتائج قبولهم باستخدام كلمات المرور الخاصة بهم.

وتابع “بوسع الطلبة (المقبولين)، ومن خلال الاستمارة الإلكترونية، تقدم الاعتراضات… والذين لم يتم قبولهم بإمكانهم تقديم اعتراضاتهم يوم الثلاثاء المقبل”.

وأكد رئيس ديوان وزارة التعلمي العالي، أن بإمكان الطلبة الذين سيحصلون على نتائجهم اليوم، زيارة الجامعة التي قبلوا فيها يوم غدٍ، وقال إن عملية التسجيل ستستمر لغاية 15 من الشهر المقبل، داعياً إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية النافذة.

ومضى يقول “لا حاجة لأي طالب لديه اعتراض القيام بزيارة إلى مقر الوزارة… هناك مركز استشاري في الجامعات والمعاهد كافة”.

ونوه شيخاني إلى أن الوزارة قد تأخرت في إعلان نتائج القبول هذا العام بسبب الوضع الصحي الراهن في ظل تفشي فيروس كورونا.