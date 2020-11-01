تعليق الدوام بالحضور في مدارس إقليم كوردستان مدة شهر

علقت وزارة التربية في إقليم كوردستان، الدوام بالحضور الرسمي في مدارس إقليم كوردستان، لطلبة الأول الابتدائي و12 الاعدادي، بعد تفشي فيروس كورونا بين الطلبة والمدرسين.

وكشفت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، اليوم الأحد (1 تشرين الثاني 2020)، أن اللجنة الحكومية العليا لمكافحة فيروس كورونا قررت تعليق الدوام في المدارس للمراحل الدراسية كافة لمدة شهر كامل.

وكانت اللجنة العليا في الاقليم قد عقدت في وقت سابق من صباح اليوم اجتماعاً للبت في مسألة مواصلة التعليم للمراحل الدراسية من عدمه إضافة الى تقييم الموقف الوبائي بشكل عام في كوردستان.

وتقرر تعليق الدوام وبشكل مؤقت في المدارس وللمراحل كافة لغاية 1 – 12 – 2020، حيث جاء القرار، بعد إصابة أعداد كبيرة من المدرسين والطلبة بفيروس كورونا.

يشار إلى أن دوام الفصل الأول من العام الدراسي الجديد اقتصر على المرحلة الثانية عشرة الثانوية والمرحلتين الأولى والثانية من الدراسة الابتدائية، بينما كان دوام المراحل الأخرى من الابتدائية والثانوية بنظام التعليم عن بُعد، “أون لاين” للحد من تفشي الجائحة.

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، السبت، تسجيل 689 إصابة و24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووصل مجموع الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان إلى 76025 حالة منها 42809 شفاء و2455 وفاة، ويتلقى 30761 مصاباً العلاج في المستشفيات.