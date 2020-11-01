نوفمبر 01, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

نزاهة إقليم كوردستان تستردُّ أكثر من 11 مليار دينار للخزينة العامة

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فى :أخبار عــامة
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نزاهة إقليم كوردستان تستردُّ أكثر من 11 مليار دينار للخزينة العامة

اعلنت هيئة النزاهة في إقليم كوردستان يوم الاحد عن إسترداد أكثر من 11 مليار دينار للخزينة العامة، مشيرة الى ان هذا المبلغ قروض حكومية لم تسددها شركات عاملة في محافظة السليمانية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بعد متابعة مديرية تحقيق السليمانية الخاصة بقروض الشركات استردت مبلغاً قدره (11.121.991.800) الى الخزينة العامة.

وكان المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل قد صرح في شهر آيار الماضي بأننه وفق القرارات التي اصدرها رئيس الوزراء مسرور بارزاني فإن الحكومة لن تتغاضى عن اي شخص بذمته ديون مالية للحكومة والمواطنين، وانها ماضية باستردادها

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