لتغيير الحلبوسي.. الجبهة السنية تتوجه للكورد بعد “الاتفاق” مع الشيعة

تسعى الجبهة العراقية السنية، إلى اقناع القوى الكوردية بالوقوف مع طلبها بسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، واستبداله برئيس آخر من نفس الجبهة بعد “الاتفاق” مع الشيعة بهذا الشأن، وفق المتحدث باسمها.

والجبهة السنية تتكون من 35 نائبا، وتضم كتل جبهة الإنقاذ والتنمية وكتلة الجماهير والمشروع العربي والحزب الإسلامي والكتلة العراقية المستقلة – فضلا عن مساهمة نواب مستقلين.

وقال المتحدث باسم الجبهة النائب محمد الخالدي لـوكالة شفق نيوز، يوم السبت، إن “الجبهة لديها تحرك على القوى السياسية لتغيير منصب رئيس البرلمان”.

وأضاف الخالدي؛ أن “الجبهة العراقية ستلتقي هذا الأسبوع بالقوى الكوردية المتمثلة بالحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني من اجل تغيير محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب”.

وبين الخالدي، أن “البرلمان أصبح ميتا، ومؤشرات تشير إلى تزوير الانتخابات المقبلة، ولابد من اصلاح السلطة التشريعية وكل الخروق بالبرلمانية”.

وأعلن الخالدي، عن “حوارات ولقاءات أجرتها الجبهة العراقية مع القوى السياسية وصلت إلى مراحل متقدمة لتغيير السلطة التشريعية”، لافتا إلى أن “القوى الشيعية لها رغبة في دعم هذا الحراك لتغيير رئاسة البرلمان”.

وبشأن المرشح للمنصب رئيس البرلمان، أوضح الخالدي، أن “الحديث عن ذلك ما يزال مبكرا ولا يوجد أي مرشح هذا المنصب بالوقت الحالي”.