الإطاحة بإرهابي في كركوك بحوزته قاعدة بيانات لداعش

تمكنت قوة أمنية من الشرطة الاتحادية ،الاحد ، من القاء القبض على إرهابي بحوزته قاعدة بيانات لداعش.

وقالت وزارة الداخلية في تلقته وكالة {الفرات نيوز} ان، قوة من قطعات الشرطة الاتحادية تمكنت هذا اليوم الأحد من القبض على احد الارهابيين تأشر انتمائه وفق قاعدة البيانات الى عصابات داعش الارهابي .

وبين اللواء “محمد جواد جعفر ” قائد الفرقة الالية بحسب البيان، إن قوة من اللواء الالي الثالث تمكنت من القاء القبض على الإرهابي المطلوب (ج م ع) بعملية أمنية تم تنفيذها بالتنسيق مع قسم استخبارات الفرقة بعد ورود معلومات وبيانات دقيقة عن تواجد المطلوب ضمن قرية (المرة) بكركوك وضبط بحوزته {فلاش ميموري} يحتوي على قاعدة بيانات لعصابات داعش الإرهابي ، وقد تم إحالة الإرهابي والمضبوطات الى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.