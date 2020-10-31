أكتوبر 31, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

كوردستان تدين استهداف انابيب نفطها وتؤكد: لن نسمح بضرب مصالح شعبنا

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فى :أخبار عــامة
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كوردستان تدين استهداف انابيب نفطها وتؤكد: لن نسمح بضرب مصالح شعبنا

أدانت حكومة اقليم كوردستان بشدة العملية التخريبية التي استهدفت أنابيب نفط الاقليم.

وذكر بيان للحكومة انه في يوم الاربعاء 28/10/2020 تم استهداف انابيب النفط المرسل من اقليم كوردستان مما أدى لتعطيل عملية تصدير النفط.

وأدانت حكومة الاقليم هذه العملية التخريبية بشدة مشيرة الى ان مثل هذه العمليات التخريبية تؤدي الى زيادة التوتر في الاقليم والمنطقة.

واكد البيان ان حكومة اقليم كوردستان لن تسمح بأي شكل من الاشكال باستهداف مصالحها والمس بقوت شعب كوردستان.

واكد البيان ان التحقيقات جارية للكشف عن الجناة.

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