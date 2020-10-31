سياسي كوردي: تفجير أنبوب نفط كوردستان يعني استمرار تصنيف PKK كتنظيم إرهابي

أكد سياسي كوردي، اليوم السبت، أن تفجير أنبوب تصدير النفط الخاص بإقليم كوردستان من قبل حزب العمال الكوردستاني PKK يعني استمرار توصيف الحزب كتنظيم إرهابي.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت ليلة أمس تعرض أنبوب تصدير النفط الخاص بالإقليم إلى عمل إرهابي، في الوقت الذي صعد فيه PKK من ممارساته العدائية ضد الإقليم ومحاولاته خلق المشاكل لشعب وحكومة كوردستان.

بالصدد، قال السياسي الكوردي آرام رسول مامند لـ (باسنيوز): «إن تفجير أنبوب نفط إقليم كوردستان هو استهداف لقوت شعب كوردستان، ومحاولة خلق الفوضى والمشاكل في الإقليم».

وأوضح أن «هذه الممارسات تثير المزيد من الشبهات حول PKK لدى الشعب والرأي العام، لأن هذه الأعمال المعادية للكورد ومصالح إقليم كوردستان تؤكد أن PKK بات عصا بيد أعداء الكورد يتم استخدامه لأهداف مشبوهة».

وحول محاولات جر إقليم كوردستان إلى المواجهة العسكرية، قال آرام رسول، وهو أيضاً نائب سابق في برلمان كوردستان: «على PKK أن يدرك أنه وفق الأعراف الدولية، هكذا مواجهة إن وقعت فهي مسؤولية الحكومة العراقية»، وأضاف «PKK يسير باتجاه خاطئ، وبهذا المنوال يسير نحو مواجهة عسكرية لن تكون نتائجها لصالحه على الإطلاق».

وأكد السياسي الكوردي، أن «تفجير أنبوب النفط هو استهداف لقوت شعب كوردستان ومحاولة إضعاف اقتصاد الإقليم ومسعى لخلق الفوضى، وإن هذه الأعمال تعني بالضرورة استمرار توصيف PKK كتنظيم إرهابي».