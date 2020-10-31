حركة “التغيير” : PKK ارتكب “خطأ كبيراً”

وصف قيادي في حركة التغيير (گوران) تفجير حزب العمال الكوردستاني PKK للانبوب الناقل لخام كوردستان بأنه “خطأ كبير” وضربة تستهدف قوت شعب كوردستان.

عضو المجلس الوطني في حركة التغيير عبدالقادر شاسوار ، قال لـ(باسنيوز) ان تفجير PKK للانبوب الناقل لخام كوردستان ” عمل سيء يجب ادانته .. هذا ضرب لمصدر دخل إقليم كوردستان وشعبه”.

مؤكداً ان ” PKK ارتكب خطأً كبيراً يبعث على الاستياء ” ، مردفاً ” اذا كانت هناك مشكلة فيجب حلها بالحوار”.

وكان حزب العمال الكوردستاني PKK أعلن في بيان الخميس ، مسؤوليته عن تفجير أنبوب النفط الذي ينقل خام إقليم كوردستان الى الأسواق العالمية ، قائلاً بأن عناصره فجروا أنبوباً نفطياً لشركة “بوتاش” التركية في منطقة باغوك التابعة لمدينة ميردين شمال شرقي تركيا.

مضيفاً ، بأن التفجير تسبب بإعطاب الأنبوب النفطي كلياً وخروجه عن العمل.

من جانبه ، قال عضو المجلس شيخ كامل صادق ، معلقاً على استهداف PKK لانبوب النفط ، ان ” ماحصل هو قطع قوت شعب كوردستان وعلى حكومة إقليم كوردستان والأجهزة الأمنية الكشف عن مرتكبيه ، أي جهة فعلت ذلك عليها تحمل المسؤولية”.

مردفاً ، بالقول ” يجب ان تتم حماية المؤسسات الحكومية وان لايمر هذا العمل مرور الكرام ، مشدداً ” من ارتكب ذلك هدد أمن واقتصاد كوردستان بشكل مباشر، نأمل في اتخاذ الإجراءات بحق الجهة الفاعلة في اسرع وقت”.