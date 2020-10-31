أكتوبر 31, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

لم يتطرق للعراق.. أردوغان يشكر السعودية وإسرائيل والإمارات

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فى :أخبار عــامة
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لم يتطرق للعراق.. أردوغان يشكر السعودية وإسرائيل والإمارات

شكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، الدول التي اقترحت مساعدة بلاده لتجاوز آثارالزلزال في ولاية أزمير وتسبب بخسائر مادية وبشرية، ومن بينها إسرائيل والسعودية والإمارات.
وقال أردوغان في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم السبت: “أود أن أشكر جميع الدول الصديقة، التي أعربت عن استعدادها للمساعدة، من خلال رسائل التعزية وتمني الشفاء للمصابين”.

وأرفق الرئيس التركي تغريدته بصورة ضمت مجموعة من الأعلام كان بينها، علم إسرائيل والسعودية والإمارات.

وتعيش ولاية إزمير غربي تركيا منذ أمس الجمعة على وقع زلزال عنيف ضرب في بحر إيجا وتسبب بوفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 800 آخرين، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة.

واكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للرئيس التركي رجب طيب اردوغان في برقية بعثها له تضامنه الإنساني ومساندته للجارة تركيا في هذه المحنة، واستعداد الجهات الحكومية المختصة، لتقديم العون والمساعدة في أي مجال تطلبه الحكومة التركية الصديقة وأهالي منطقة أزمير ومحيطها.

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