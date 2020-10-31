ميليشيا ‹العصائب› ترفض الاستثمارات السعودية في العراق

’’يتزامن مع التطبيع مع إسرائيل’’ …

أعلن أمين عام ميليشيا عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، عن رفضه ما وصفه بمحاولات «النظام السعودي» في الاستيلاء على المساحات الكبيرة من أراضي محافظات الأنبار والنجف والمثنى والبصرة بدعوى الاستثمار، معتبراً أن هذا المشروع يتزامن مع التطبيع مع إسرائيل، حسب رأيه.

ورأى الخزعلي في بيان، أن هذا المشروع فيه «تهديدات أمنية خطيرة للغاية من قبل «نظام له سوابق عديدة» في الإضرار بأمن العراق واستقراره، وفق قوله.

ودعا زعيم ميليشيا العصائب، النخب الأكاديمية وشيوخ العشائر والطلبة والقوى السياسية إلى رفض هذا المشروع الذي وصفه بـ «الخبيث».

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، قد كشفت أمس الخميس، أن المملكة العربية السعودية أبدت رغبتها بالمساهمة في استثمار مناطق البادية العراقية.

ونقلت الأمانة عن الأمين العام للمجلس حميد نعيم الغزي، قوله، أن السعودية، وعبر المجلس التنسيقي العراقي – السعودي، «أبدت رغبتها بالمساهمة في استثمار مناطق البادية، لإنشاء مصانع الألبان والبذور والأعلاف والمحاصيل الزراعية».