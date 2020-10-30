نيجيرفان بارزاني يشكر ألمانيا على تمديد مهام قواتها في العراق وكوردستان

قدم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني شكره لألمانيا بعد قرار تمديد مهام قواتها في العراق وكوردستان لمدة 15 شهراً إضافية.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر: “نشكر برلمان ألمانيا على تمديد مهام عمل القوات الألمانية في العراق وإقليم كوردستان، الشكر لشعب وحكومة ألمانيا على دعمنا ومساعدتنا”.

وأضاف: “في العراق وإقليم كوردستان، لا زلنا بحاجة إلى مساندة التحالف الدولي ضد داعش”.

ووافق البرلمان الألماني على تمديد مهمة الجيش الألماني في العراق حتى نهاية كانون الثاني 2022.

ونشرت ألمانيا بياناً على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر” قالت فيه: “ألمانيا مستمرة في عمليتها بمحاربة الإرهاب والإرهابيين مع قوات التحالف الدولي “الناتو” في العراق.

وأيد 431 نائباً في البرلمان الألماني القرار الأخير، في حين عارضه 209 نواب، معظمهم من حزب “البديل لألمانيا” اليميني المتطرف، واليساريين و”الخضر”، في وقت امتنع 6 نواب آخرون عن التصويت. وتم تمديد تفويض العسكريين الألمان لمدة 15 شهرا حتى 31 كانون الثاني 2022.

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية هايكو ماس، أن “تنظيم “داعش” لا يزال خطيرا، حيث تقوم خلاياه النائمة بهجمات إرهابية في سوريا والعراق”، مشدداً على “أهمية منع التنظيم من الانتعاش، مشيدا بقرار البرلمان”.

ومنذ آذار 2018، تشارك ألمانيا كقوة فاعلة بمحاربة داعش في سوريا والعراق والأردن، كما قدمت العديد من المساعدات والأسلحة للقوات الأمنية العراقية والبيشمركة.

وقررت الحكومة الألمانية مؤخراً خفض عدد جنودها في العراق إلى 500 جندي كحد أقصى.

وأقر البرلمان الألماني في آذار الماضي تفويضاً لإجراء انسحاب وبعض التغييرات في المهمة، وسيُجرى تمديد المهام الأساسية المنصوص عليها في المهمة لمدة عام آخر حال موافقة البرلمان، والذي ينص على استخدام طائرات عسكرية للتزود بالوقود، وتوفير قدرات النقل الجوي للتحالف ضد داعش وأيضاً للمنظمات الدولية والحلفاء والشركاء.