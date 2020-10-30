حكومة اقليم كوردستان تنفي وفاة عزة الدوري بمستشفى في أربيل

نفى المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل يوم الجمعة وفاة عزة الدوري الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي المحظور بأحدى مستشفيات مدينة اربيل.

وقال عادل في تصريح مقتضب نشره اليوم، ان هذه الانباء التي تتحدث عن وفاة الدوري في مستشفى بأربيل غير صحيحة.

وكانت صحيفة “اخبار الخليج” الالكترونية قد نشرت اليوم خبرا نقلا عمن وصفتهم بمقربين من عائلة الدوري يزعمون ان الاخير قد توفي في احدى مستشفيات مدينة اربيل كان قد دخلها بعلم السلطات في اقليم كوردستان.