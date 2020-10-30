‌تسجيل 1002 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان تسجيل 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة بالفيروس كما يلي: أربيل 427، دهوك 331، السليمانية 212، حلبجة 32.

فيما توفي في عموم إقليم كوردستان بفيروس كورونا 25 حالة متوزعة كما يلي: السليمانية 9، أربيل 8، دهوك 7، حلبجة 1.

أما حالات الشفاء فقد بلغت 532 حالة متوزعة في : أربيل 105، دهوك 360، السليمانية 52، حلبجة 15.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم إقليم كوردستان إلى 75336 إصابة منها شفاء 42608 حالة ووفاة 2431.