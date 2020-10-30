كوردستان تعلن عفواً ضريبياً “مشروطاً” وتُسقط جميع العقوبات والغرامات

قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن الحكومة اتخذت قراراً يقضي بإسقاط جميع العقوبات والغرامات المترتبة على دافعي الضرائب في الإقليم.

وأضاف رئيس الحكومة في منشور على موقع “إنستغرام” ليلة أمس، أن القرار اُتخذ لمراعاة ما يمر به إقليم كوردستان من أزمة مالية في خضم تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه يأتي كذلك من أجل المصلحة العامة وتوفير التسهيلات للمواطنين.

وتابع “قررنا إسقاط جميع العقوبات والغرامات التأخيرية التي فُرضت على دافعي الضرائب في إقليم كوردستان في السنوات الأخيرة”.

وأضاف أن القرار أشترط أن يدفع دافعو الضرائب ما عليهم من ضرائب مترتبة لخزينة الحكومة لغاية 31 من كانون الأول (ديسمبر) 2020.

وسبق أن أعلنت الحكومة تراجع عوائدها المالية بشكل حاد بسبب تفشي كورونا وما خلفه من تبعات اقتصادية سلبية على الحياة العامة في إقليم كوردستان.

وتضرر القطاع المالي والاقتصادي كثيراً بعد أن ضربت الأزمة المالية جميع مفاصل الحياة، وانعكست سلباً على رجال الأعمال مما سبب شللاً في السوق.

وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة على حسابه في تويتر “ندرك أن الوباء قد أثقل كاهل الأسر في جميع أنحاء كوردستان”.

وتابع “هذا هو سببُ دعمنا لأصحاب الأعمال، والمهن الحرة، وأصحاب المشاريع من خلال إسقاط جميع العقوبات الضريبية” المترتبة عليهم.