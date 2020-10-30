“هيونداي” تبرم عقداً لإنشاء مصنع بقيمة ملياري دولار في العراق

أعلنت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات الجمعة، توقيع عقد بقيمة 1.9 مليار دولار (2.2 تريليون وون) لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات النفطية في العراق.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن هيونداي أبرمت العقد مع شركة نفط البصرة لبناء منشأة من شأنها أن ترفع مستوى المخلفات في المحافظة الجنوبية.

ومن المؤمل أن ينتج مصنع تدوير المخلفات منتجات كيميائية عالية الجودة، مثل البروبيلين والبنزين، باستخدام المخلفات المتبقية بعد تكرير النفط الخام.

وقالت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات إنها ستبدأ أعمال بناء المنشأة في كانون الثاني يناير من العام المقبل على أن يتم تدشينها بحلول تموز يوليو 2025.

وأشارت إلى أن الصفقة تمثل 11.7 بالمئة من إيرادات العام الماضي للشركة التي تعتبر شركة البناء الرئيسية في كوريا الجنوبية.