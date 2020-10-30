انشقاق في قيادة حزب البعث المنحل حول خليفة عزة الدوري

ظهرت علامات انشقاق بين القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العراقي المنحل، حول الشخص المناسب لخلافة عزة الدوري نائب رئيس النظام السابق، الذي توفي قبل اربعة أيام داخل العراق.

ونقلت صحيفة أخبار الخليج القول عن مصدر بعثي، إن أعضاء القيادة القطرية التي كان الدوري قد اختارها اتفقوا عبر اتصالات هاتفية على اختيار عكلة الكبيسي امينا لسر القيادة القطرية خلفا للدوري. لكن القيادة القومية نفت علمها بذلك الاختيار.

وقال أحمد الشوتري الناطق باسم القيادة القومية، بحسب الصحيفة، ان ما يتم التداول به حول اختيار عكلة الكبيسي امينا لسر الحزب في العراق غير صحبح، داعيا أعضاء قيادة قطر العراق إلى انتخاب خليفة للدوري وفق ضوابط النظام الداخلي للحزب.

من جانبه قال سمير الشيخلي العضو السابق في القيادة القطرية، ان الظروف التي يمر بها العراق تقتضي ان تختار القيادة القومية مسؤولا عن القيادة القطرية في العراق وفق الصلاحيات المخولة اليها حزبيا.

واقترح الشيخلي ان تعقد القيادة القطرية للحزب مؤتمرا تحدد في ضوئه استراتيجية الحزب من النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وتتساءل القواعد الحزبية البعثية عن السبب الذي منع عزة الدوري عن اختيار بديل له قبل وفاته لتجنيب الحزب الوضع الحرج الذي قد ينتهي بانشقاقه إلى عدة اجنحة.

وتباينت الاخبار حول مكان وفاة الدوري لكن مقربين من عائلته يؤكدون انه توفي في احدى مستشفيات مدينة اربيل كان قد دخلها بعلم السلطات الكردية.

ودفن الدوري سرا في احد المقابر غير المعلومة في محافظة صلاح الدين ويرجح ان يكون مدفنه قرب مدينة الدور التي ولد ونشأ فيها.

واختفى الدوري عن الانظار منذ اكثر من 17 عاما ولم تهتد السلطات الأمريكية إلى مخبئه لكن جميع المصادر المطلعة تؤكد انه لم يغادر العراق بل كان يتحرك ضمن سلسة جبال حمرين ويلتقي مع المقربين منه في اماكن مختلفة من بينها مدينة الدور التي يقطنها ابناء عمومته.