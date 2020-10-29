اقليم كوردستان.. تسجيل 1285 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، تسجيل 1285 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلاً عن 18 حالة وفاة، في عموم مدن اقليم كوردستان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، (29 تشرين الأول 2020)، إنه تم تسجيل 1285 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بواقع 580 في أربيل، و187 في السليمانية، و440 في دهوك، و27 في حلبجة، و36 في كرميان، و15 في رابرين.

الوزارة أوضحت أنه تم تسجيل 503 حالات شفاء جديدة من الفيروس، وهي موزعة على أربيل 114، والسليمانية 25، ودهوك 312، وحلبجة 20، وكرميان 32.

أما حالات الوفيات الجديدة، فقد بلغت 18، وهي بواقع 2 في أربيل، و8 في السليمانية، و6 في دهوك، و1 في حلبجة، و1 في رابرين.

وبهذا يرتفع مجموع المصابين بفيروس كورونا منذ انتشار الجائحة في اقليم كوردستان، إلى 74334، فيما بلغ المجموع الكلي لحالات الشفاء 42076، في حين ارتفع مجموع الوفيات إلى 2406 حالة.