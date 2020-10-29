أهالي كركوك يخشون فلول تنظيم داعش

لا يزال القرويون في محافظة كركوك العراقية يخشون من فلول(داعش) الذين يجوبون المنطقة، وفقا لما ذكر موقع “روادو” .

وأوضحت مصادر أن ظهور مسلحي داعش ليلاً، بات يبث الرعب والخوف في سكان 15 قرية بمنطقة شيخ بزيني التابعة لمحافظة كركوك.

وكان دشتي ستار عاد إلى قريته درمانو بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003 ، لكنه قرر مغادرة مسقط رأسه إلى الأبد بعد أن اقتحم مسلحو داعش منزله.

وقال إن مسلحين من التنظيم الإرهابي كانوا قد نهبوا بعض الأغطية والطعام، لكنهم لم يأخذوا غيرها.

وتابع: “ظهر أحد المسلحين في الليل، فأخذت عائلتي وغادرت. في اليوم التالي ، عدت لأخذ ماشيتي ولاحظت أنهم سرقوا بطانيتين. وسمعت كلابي تنبح عليهم … لدي أربعة كلاب. لم يعد أي منهم خلال اليومين الماضيين”.

على الرغم من إعلان هزيمة داعش في العراق في ديسمبر من العام 2017 ، إلا أن فلول الجماعة الإرهابية ما زالت نشطة ، لا سيما في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان.

وكانت تنظيم داعش قد هاجم منطقة الشيخ بزيني في وقت سابق من الشهر الجاري مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

وذكرت مصادر أمنية كردية قوات “البشمركة” كانت قد شنت غارة يوم الأحد الماضي لاستهداف مسلحين في المنطقة.

وقال قائد قوات البشمركة، آسو سور: “لقد اكتشفنا بعض مخابئهم. لا أعتقد أنهم سيكونون قادرين على الهروب منا.. لكن هذا يتطلب جهدا”.

وتابع: “نحن بحاجة إلى مساعدة من السكان المحليين. يجب ألا يفكروا في المغادرة. نحن هنا لحمايتهم “.

لكن بعض القرويين ما زالوا خائفين من نشاط داعش ليلا، وقال أحدهم لموقع “روادو”: “نحن نحرس قرانا وأرضنا ليلا، ولكن إذا لم نتمكن من حمل السلاح فلن نتمكن من النجاة”.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى دعم من قوة مسلحة. إذا لم يحدث ذلك فلن نكون قادرين على من مواصلة حياتنا هنا”.