مسرور بارزاني: إقليم كوردستان لديه الفرصة لأن يصبح سلة غذاء لكل العراق

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر/ تشرين الأول ، السفير البولندي لدى العراق مارجن كوبياك.

وجرى في الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات بولندا مع العراق وإقليم كوردستان.

السفير البولندي ابدى استعداد بلاده لتطوير علاقاتها مع إقليم كوردستان، ولا سيما في مجال التبادل التجاري ومساعدة إقليم كوردستان في جهوده الرامية لمكافحة فيروس كورونا.

من جانبه ، أشار رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى أنه وفي إطار برنامج التشكيلة الوزارية التاسعة ، تعمل حكومة الإقليم على تنويع مصادر الاقتصاد والدخل ، وإيلاء اهتمام كبير بالقطاع الزراعي، خاصة وأن إقليم كوردستان لديه الفرصة لأن يصبح سلة غذاء لكل العراق.