كورونا يصيب نحو 20 نائباً في برلمان كوردستان

أعلن برلمان كوردستان الثلاثاء، إصابة نحو 20 من أعضائه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لغاية الآن، في خضم تفشي غير مسبوق لحالات الإصابة في عموم الإقليم.

وخاطبت رئيسة البرلمان ريواز فائق على هامش افتتاح جلسة البرلمان، النواب الحاضرين بالقول “نرجو ارتداء الكمامات، سنكون متواجدين داخل قاعة البرلمان الصغيرة لساعات عديدة”.

وتابعت “إلى الآن أصيب أكثر من 20 زميلاً بفيروس كورونا”.

ولم تذكر فائق الوضع الصحي للنواب المصابين بالفيروس، كما لم تشر إلى الكتل السياسية التي ينتمون إليها، لكنها دعت جميع الحاضرين إلى الالتزام بالإرشادات الصحية.

ويتألف برلمان كوردستان- وهو أعلى سلطة تشريعية في الإقليم- من 111 عضواً ينتمون إلى نحو 20 كتلة سياسية منها كتل منضوية في تحالفات كبيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة صحة الإقليم تسجيل 1597 إصابة جديدة و24 حالة وفاة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وهذه أعلى قفزة غير مسبوقة تسجلها وزارة الصحة منذ أن تفشى الفيروس لأول في إقليم كوردستان في آذار مارس من العام الجاري.

ويأتي ذلك بعد تحذيرات وزارة الصحة من أن إقليم كوردستان قد يواجه موجة وبائية خطيرة خلال موسمي الخريف والشتاء مع عدم التزام الكثيرين بالإجراءات الوقائية.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في إقليم كوردستان إلى 71752 حالة، بينها 26063 في أربيل و21632 في السليمانية و21655 في دهوك و2402 في حلبجة.

ومع الوفيات الجديدة، يكون عدد الحالات الكلي قد ارتفع إلى 2361 حالة، بينها 683 في أربيل و1165 في السليمانية و427 في دهوك و86 في حلبجة.