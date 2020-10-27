مسرور بارزاني: امن واستقرار كوردستان على رأس اولوياتنا ولن نسمح لاحد الاضرار به

حيّا رئيس حكومة إقليم كوردستان القوات الأمنية في إقليم كوردستان لاطاحتها بشبكات إرهابية كانت تعمل على تقويض الامن والاستقرار في الإقليم عبر تنفيذ عمليات إرهابية.

مسرور بارزاني ، قال في تغريدة على حسابه بتويتر: “احيّي قواتنا الأمنية للإطاحة بالشبكة الإرهابية المكونة من العديد من الافراد وكانوا يعتزمون تنفيذ اعمال عنف في كوردستان”.

مضيفاً ” الامن والسلم والاستقرار على رأس اولوياتنا ولن نسمح لاحد الاضرار به”.

وكان مجلس أمن اقليم كوردستان، أعلن امس الاثنين، إحباط عدة هجمات في الإقليم خلال الفترة القليلة الماضية، واعتقال عدد من الأشخاص على صلة بالمجاميع الإرهابية، مشيراً الى ان احدى هذه الهجمات التي تم احباطها كان مخططاً لها من جانب حزب العمال الكوردستاني PKK .