متحدث صحة كوردستان يكشف عن سبب رئيسي لزيادة اعداد الوفيات بكورونا

نصح المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان ، المواطنين بالابتعاد عن العلاجات الخاطئة من كورونا في المنازل ، مشيراً الى ان هذا الامر من الأسباب الرئيسية لزيادة اعداد الوفيات بالوباء.

د.آسو حويزي ، قال لـ(باسنيوز) ان احد اهم الأسباب الرئيسية لزيادة اعداد الوفيات بوباء كورونا هو العلاجات الخاطئة وغير الصحية للمصابين بالوباء في المنازل. مضيفاً يجب استشارة الأطباء المختصين كون نوعية الإصابات تختلف من شخص لآخر ومن فئة عمرية لأخرى.

د.حويزي ، تابع بالقول ان هناك مصابين يكونوا بحاجة الى مراجعة المشافي وتلقي العناية المركزة ، فيما آخرون يكون إصاباتهم خفيفة ولايحتاجون الى العلاجات القوية التي يلجأون اليها في المنازل ، مايؤدي الى نتائج عكسية والوفاة السريع. مشدداً بالقول ، يجب التعامل بمسؤولية مع وباء كورونا وافضل سبيل لذلك هو استشارة الطبيب المختص .

المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان ، بيّن بالقول ان لاعلاج فعال ومضمون حتى الآن لوباء كورونا يمكن الاعتماد عليه ، وبدل ذلك من الممكن الاعتماد على التغذية الجيدة وتناول الخضروات واتباع الارشادات الطبية.