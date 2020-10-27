مجلس النواب العراقي يصوت على الدوائر الانتخابية لمحافظة نينوى

صوت مجلس النواب في جلسته 14التي ‏افتتحها رئيس ‏المجلس ‏محمد ‏الحلبوسي ‏اليوم ‏الثلاثاء (‏‏27 تشرين الأول 2020‏)، ‏بحضور ‏‎‎‏ 172 نائبا، بالاغلبية على ملحق الدوائر الانتخابية لمحافظة نينوى، كما أرجا التصويت على محافظة كركوك الى يوم الأربعاء المقبل.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن الحلبوسي أشار، الى الاتفاق بإجماع ممثلي محافظة نينوى بشأن دوائرها الانتخابية بعد مناقشات بين النواب، مبيناً أن التصويت على الدوائر المتعلقة بمحافظة كركوك أرجا الى يوم الاربعاء بناءً على طلب من ممثلي المحافظة. بعدها تقرر رفع الجلسة الى مساء اليوم

وكان مجلس النواب صوت في جلسته الثالثة عشرة التي ‏عقدت ‏برئاسة النائب الاول لرئيس ‏المجلس، حسن الكعبي، ‏الاثنين “‏‏26 تشرين الأول 2020‏”، و‏بحضور ‎‏220 نائبا، على قانونين وأنهى قراءة ومناقشة 5 قوانين.

وصوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لستة 2006 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لضمان المنافسة العادلة وحفظ حقوق العمالة البحرية وحق البحار في العمل تحت ظروف لائقة تغطي جميع جوانب عملهم وحياتهم على متن السفن.

كما صوت المجلس على مشروع القانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحار رقم (185) لسنة 2003 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية للاستعانة بالتقنيات الحديثة في اعداد وطباعة هويات البحارة التي تمنحها الدولة للبحارة لغرض مغادرة تلك الدولة والعودة اليها والاستعانة بالبرامجيات المتطورة والشبكة الدولية للاتصالات لحفظ البيانات والقيود والسجلات وفحص الهويات.

وأرجا المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012 والمقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، والتصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم (78) لسنة 2017 والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية بطلب من اللجنة المالية.

وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حدود المسؤولية على المتطلبات البحرية لعام 1976 في صيغتها المعدلة ببرتوكول عام 1996 بما فيه حدود المسؤولية المعدلة فيه والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

وفي ذات الشأن، اتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية من اجل اعتماد قواعد واجراءات دولية موحدة تضمن ازالة حطام السفن وتسديد التعويضات عن التكاليف المتعلقة بذلك بسرعة وفعالية.

وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لإرساء مبدأ المسؤولية التامة عن مالكي السفن وايجاد نظام تأمين الزامي يخول مالك السفينة الحد من مسؤوليته بمقدار مرتبط بحمولة السفينة.

وأختتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم(4) لسنة 2018 والمقدم من لجنة الطاقة والثروات الطبيعية لضمان استكشاف وتطوير وانتاج الموارد النفطية في الحقول والاراضي المخصصة لها بموجب القانون نيابة عن الدولة العراقية ولزيادة الانتاج وتطوير الصناعة النفطية والغازية والمرافق والمنشأة ذات العلاقة واساليب العمل على اساس الكفاءة والمرونة والتنافسية لتعظيم الايرادات لصالح الشعب العراقي على وفق المعايير الدولية السائدة.