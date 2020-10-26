الرئيس بارزاني یستذكر ملحمة 26 أكتوبر ويهنىء البيشمركة

استذكر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الاثنين ، السنوية الثالثة لملحمة 26 أكتوبر، مهنئاً قوات البيشمركة بالمناسبة .

الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، كتب في تغريدة على حسابه في تويتر : ” بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لملحمة 26 اكتوبر نهنيء البيشمركة الابطال وكل الوطنيين الاحرار في كوردستان”.

وكانت القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي وبعد سيطرتهم على كركوك ومناطق كوردستانية أخرى خارج إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ (المتنازع عليها) بعد خيانة 16 أكتوبر/تشرين الاول 2017، حاولت تلك القوات الالتفاف على إقليم كوردستان ومحاصرته انطلاقاً من قريتي المحمودية وعين عويس بمنطقة سحيلا .

وبدأت معركة “سحيلا” في 26 اكتوبر / تشرين الاول بالتزامن مع تحرك ميليشيات الحشد وقوات عراقية باتجاه المنطقة الحدودية بين إقليم كوردستان مع شمال كوردستان (كوردستان تركيا) ، والتحضير لاستلام معبر إبراهيم الخليل بعد القضاء على قوات البيشمركة المتمركزة في “سحيلا والمحمودية وعين عويس” ، والتوجه صوب معبر بيشخابور / سيمالكا الحدودي مع غرب كوردستان (كوردستان سوريا) ، لكن قوات البيشمركة تصدت للهجوم ودارت مايعرف بـ”ملحمة سحيلا” حيث كسرت البيشمركة كل الهجمات التي شنت على المنطقة وردت القوات المهاجمة على اعقابها ومنعتها من تحقيق هدفها رغم فارق العدد والعدة لصالح الميليشيات والقوات الأخرى المرافقة لها .