أكتوبر 26, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور بارزاني ووفد من التحالف الدولي يبحثان مواصلة دعم البيشمركة

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني ووفد من التحالف الدولي يبحثان مواصلة دعم البيشمركة 

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2020، وفداً من قوات التحالف الدولي برئاسة نائب قائد قوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال كيفن كوبسي.

وجرى في اللقاء، بحث آخر مستجدات الوضع في الساحة العراقية والمنطقة عموماً، كما جرت مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين قوات البيشمركة والتحالف الدولي.

كذلك تم التشديد على مواصلة تدريب وتقديم الدعم لقوات البيشمركة لمواجهة تهديدات إرهابيي داعش والمجموعات الإرهابية الأخرى، وحماية الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان.

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