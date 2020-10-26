اقليم كوردستان يحبط “مخططات تخريبية” لحزب العمال الكوردستاني

قالت الأجهزة الأمنية في اقليم كوردستان انها احبطت “مخططات تخريبية” لحزب العمال الكوردستاني ومجموعات أخرى.

وذكر بيان لمجلس امن الاقليم، اليوم الاثنين، ان الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية، من إحباط مخططات تخريبية كانت تستهدف الإقليم، واعتقلت عدداً من ‏الأشخاص الذين تربطهم صلات بجماعات إرهابية.

وذكر البيان انه “في عملية لقوات الأمن، تم إحباط مخططين، أحدهما أعده حزب العمال الكوردستاني، ولحسن الحظ، تم إحباطه بالتعاون والتنسيق الوثيق بين قوات الشرطة والآسايش والاستخبارات ومكافحة إرهاب إقليم كوردستان. وتبين أن بعض المخططين، تربطهم صلات بأشخاص خارج العراق من المقيمين في دول أوروبية ومن خلالهم يتلقون تلك التوجيهات”.

وتابع “لقد تم إبلاغ الأشخاص والجهات المعنية التي كانت هدفاً لتلك الاعتداءات الإرهابية، وقد اُتخذت التدابير اللازمة لحماية الدبلوماسيين ورجال الأعمال الأجانب في إقليم كوردستان”.

واشار البيان الى انه وبعد تحقيق مفصل ودقيق، تمكّنت قوات الشرطة وآسايش الإقليم من اعتقال عدد من الأشخاص ممن لهم صلات بهذه المخططات.

واضاف “وعليه، ندعو شركاءنا الدوليين إلى التنسيق والتعاون من خلال الشرطة الدولية (الإنتربول) بهدف اعتقال من تبقى من المتورطين بهذا المخططات”.

واوضح البيان انه “في القضية الأولى، تم اعتقال 12 من المشتبهين بصلاتهم مع حزب العمال الكوردستاني. كذلك ثبُت تورط آخرين يقيمون في أوروبا بمخطط لاستهداف إحدى القنصليات في أربيل واغتيال دبلوماسييها داخل القنصلية، واستهداف الشركات الخاصة التابعة لهذه الدولة في الإقليم. عدا محاولات الاعتداء والهجوم على الشركات والعلامات التجارية (الماركات- البراندات) العالمية والغربية في إقليم كوردستان. وبعد أربعة أشهر من متابعة الأجهزة الأمنية لهذه المجموعة، تمكّنا من إنقاذ أرواح العديد من الأشخاص، واعتقلنا عدداً من المشتبه بهم ومن بينهم مواطنان سوريان. وقد تم إحالة المشتبه بهم إلى القضاء بموجب المادة الأولى من القانون رقم (21) لعام 2003.”

وبين المجلس انه في القضية الثانية، وبعد أكثر من عام من المتابعة، جرى لغاية الآن، اعتقال ثمانية أشخاص وجميعهم مواطنون عراقيون. لقد حاولت هذه المجموعة اغتيال محافظٍ في إقليم كوردستان وتنفيذ العديد من أعمال العنف في الإقليم بشكل عام، وفي محافظة دهوك على وجه الخصوص. كما كانت هذه المجموعة تخطط لاستهداف مؤسسات حكومة إقليم كوردستان وتقويض أمن الإقليم. وسيتم إحالة المشتبهين، قريباً، إلى القضاء بموجب المادة 1 من قانون 21 لعام 2003.

واضاف “وعن المجموعة الثالثة، فبعد أكثر من عام من المتابعة وفي إطار عملية واسعة لمكافحة التجسس، استطاعت قوات الشرطة اعتقال سبعة من المشتبه بهم وجميعهم مواطنون عراقيون، وتم القبض عليهم وفق مذكرات قضائية، بموجب المادة 1 من قانون 21 لسنة 2003. لا تزال المتابعة مستمرة لاعتقال عدد آخر من المشتبه بهم ممن يشكلون جزءاً من شبكة تم تشكيلها منذ بضعة سنوات ومهمتها جمع المعلومات الاستخباراتية والعسكرية عن مؤسسات حكومة إقليم كوردستان ومسؤوليها. كذلك كان المخطط يهدف لاغتيال مسؤول استخباراتي رفيع وقاضٍ. لقد تبادلت هذه المجموعة المعلومات مع جهات أخرى بما في ذلك حزب العمال الكوردستاني. ومن جانبنا أبلغنا الحكومات الأجنبية والمؤسسات المخابراتية بما لدينا من معلومات بهذا الصدد”.

واكد البيان ان هذه العمليات تُثبت أن هناك تهديدات مستمرة تستهدف أمن إقليم كوردستان واستقراره، غير أن الأجهزة الأمنية، التي تؤدي مهامها بفاعلية، لن تسمح بأي شكل من الأشكال بتقويض الأمن والاستقرار الذي ينعم بهما إقليم كوردستان.