لجان مواجهة كورونا في دهوك تتوعد بملاحقة المخالفين للتعليمات الصحية

أكدت غرفة عمليات دهوك لمواجهة تفشي فيروس كورونا، يوم الاثنين، أن لجانها المختصة تواصل متابعة المواقع التي تشكل تجمعات بشرية، مشيرة الى ملاحقة المخالفين للتعليمات.

وقال نائب محافظ دهوك ماجد سيد صالح، في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع لغرفة عمليات دهوك وحضرته وكالة شفق نيوز، إن “اللجان المختصة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الصحية بخصوص الوقاية من الفيروس تواصل اعمالها في متابعة المواقع التي تشكل تجمعات بشرية كالمولات والكافيتريات والمطاعم وغيرها من المواقع التجارية”.

وأوضح أن “تنفيذ التوجيهات الجديدة سواء في المنافذ الحدودية بشأن دخول الأجانب وكذلك الإجراءات الداخلية ستكون على ضوء مقررات اللجنة العليا لمواجهة كورونا في إقليم كوردستان والتي صدرت في الرابع والعشرين من الشهر الجاري”.

وبين سيد صالح أن “الإجراءات ستتخذ ضد كل من يخالف تنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا من أصحاب المواقع التجارية”، مشيراً إلى أن “عدد المصابين بفيروس كورونا في دهوك تجاوز الـ20 ألفا، نصفهم يتلقون العلاج في منازلهم”.

وحذر سيد صالح، من “خطورة المصابي الذين يتجولون في الأماكن العامة دون ان يفرضوا على انفسهم الحجر الصحي”، داعيا المواطنين “لأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالإرشادات الصحية والابتعاد عن التجمعات”.

يذكر ان لجاناً شكلت على مستوى الاقضية والنواحي لمتابعة تنفيذ إجراءات الوقاية، إضافة الى تشكيل 10 لجان في مركز محافظة دهوك.

وسجلت محافظة دهوك، امس الاحد، 322 حالة اصابة بكورونا وثلاث وفيات بسبب الفيروس، خلال 24 ساعة، وفق ما اعلنته وزارة الصحة في اقليم كوردستان.