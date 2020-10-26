اصابات كورونا في كوردستان تتجاوز 70 الفا

اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، تسجيل 23 حالة وفاة و1283 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة في تقرير انه تم اجراء 7148 فحصا جديدا في عموم مناطق الاقليم.

واكد البيان تسجيل 1283 اصابة جديدة، 486 منها في اربيل، 232 في السليمانية، 452 في دهوك، 36 في حلبجة، 12 في رابرين، 65 في كرميان.

وتم تسجيل 333 حالة شفاء 146 منها في اربيل، 33 في السليمانية، 92 في دهوك، 25 في حلبجة، 2 في اربرين، 35 في كرميان.

وافاد التقرير بتسجيل 23 حالة وفاة، 6 منها في اربيل و11 في السليمانية، و2 في دهوك، و2 في حلبجة، و2 في ادارة رابرين.

وبلغ العدد الكلي للإصابات 70155، شفي منها 40434 فيما توفي حتى الآن 2377 شخصا.