نائب : قرار بتأسيس شركة وطنية للنقال

قال عضو بلجنة الاتصالات والإعلام النيابية ، اليوم الإثنين ، ان البرلمان أحال إلى رئاسة الجمهوريَّة مؤخراً قانون (الرخصة الرابعة) الخاص بتأسيس شركة الهاتف النقال الوطنية ، لافتاً الى أن البرلمان يترقب المصادقة عليه قبل توجيهه الى السلطة الحكومة للبدء بإجراءات التنفيذ.

النائب علاء الربيعي ، قال إن “مجلس النواب أصدر قراراً بتأسيس شركة وطنية للهاتف النقال تمنح خدماتها للمواطنين الى جانب الشركات الثلاث التي تعمل حالياً في البلد”.

موضحاً ، أن “هذا الموضوع له اهمية كبيرة من أجل رسم سياسة قطاع الاتصالات في البلاد ، وإعادة بناء الدولة من خلال إصدار هذا القرار، بعد أن أسهمت الفوضى بمنع تأسيس أي شركة وطنية لتكون خدماتها مدعومة للمواطنين رغم إصدار قرار بذلك منذ سنوات ، وتركت الشركات الخاصة تعبث بأموال وأمن البلد منذ 17 عاما” وفق قوله.

الربيعي أضاف أن “القرار الذي أصدره البرلمان سيحول الى رئاسة الجمهورية التي ستحوله بدورها الى السلطة التنفيذية، لتنفيذ ما جاء فيه ، كونه صادرا من السلطة الأعلى في البلاد والتي تراقب مؤسسات الدولة وقراراتها ملزمة لجميع المؤسسات”.

يشار إلى أن 3 شركات تعمل في مجال الهاتف النقال في العراق هي شركة زين الأثير للاتصالات، وشركة آسيا سيل للاتصالات، وشركة كورك تيليكوم المحدودة للاتصالات.

وقررت الحكومة العراقية الموافقة على تمديد عمل شركات الهاتف النقال لمدة 5 سنوات جديدة ، وأثار القرار اعتراضات برلمانية منذ صدوره.

هذا واظهرت وثيقة صادرة عن محكمة الكرخ في بغداد، إصدارها قراراً بـ “إيقاف إجراءات تمديد وتجديد رخصة عمل شركات الهاتف النقال لحين حسم الدعوى المقامة ضد التمديد”.