مكتب النجيفي يرد على حزب الخنجر

رد المكتب الإعلامي لرئيس الجبهة العراقية البرلمانية، أسامة النجيفي على بيان الحزب المشروع العربي في العراق برئاسة خميس الخنجر.

وذكر بيان لمكتب النجيفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه “أطلعنا على بيان قصير صادر عن مكتب الأمين العام لحزب المشروع العربي يبين فيه رفضه لبيان الجبهة العراقية بسبب أنه لم يكن طرفا فيها”.

وأضاف “تعقيبا على البيان نقول: إن من حق حزب المشروع العربي أن يعلن رأيه أو قناعته، ولكنه مطالب بإعادة النظر بالسبب الذي أورده، ذلك أن جميع القيادات المؤسسة للجبهة العراقية كانت حاضرة، أما حزب المشروع العربي فقد كان ممثلا بشخصيتين هما {فارس الفارس}، و{طلال الزوبعي}، وقد أطلعا على البيان مع جميع القيادات، ووافقا على مقررات الاجتماع”.

وأشار البيان الى، انه “وتأكيدا لما ذكر أعلاه نثبت أسماء الحاضرين من القيادات المؤسسة للجبهة العراقية أحمد الجبوري {أبو مازن} عن الجماهير الوطنية، ورشيد العزاوي عن الحزب الإسلامي العراقي، وفارس الفارس وطلال الزوبعي عن المشروع العربي، ومحمد إقبال عن الكتلة العراقية المستقلة، وأسامة عبد العزيز النجيفي عن جبهة الإنقاذ والتنمية”.

ولفت الى ان “الموافقة على مقررات اجتماع قيادة الجبهة العراقية كانت بالإجماع”.

وكانت الجبهة العراقية البرلمانية، أعلنت أمس انتخاب اسامة النجيفي رئيساً لها ضمن مجموعة قرارات اتخذتها في مؤتمرها الذي عقد السبت.

وتبرأ المشروع العربي في العراق برئاسة خميس الخنجر، من بيان الجبهة وأعلن في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، “رفضه للبيان الصادر عن الجبهة العراقية” مؤكداً انه “سيجري اتصالاته مع مع أحزاب وقيادات الجبهة، خلال الأربع والعشرين الساعة القادمة، من أجل سحب البيان وإلغاء مقرراته، لأنه لم يكن طرفاً فيهاً قبل أي خطوة أخرى سيتخذها” وفقاً للبيان.