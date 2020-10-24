كتلة جديدة تضم أكثر من 30 برلمانياً برئاسة أسامة النجيفي

كشف مصدر مطلع، عن انشقاق في تحالف القوى العراقية الذي يترأسه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

وقال المصدر ، إن “اكثر من 30 نائبا يعتزمون مساء اليوم الإعلان عن كتلة سياسية جديدة من منزل اسامة النجيفي”.

وأضاف أن “الكتلة تضم نوابا اجتمعوا مؤخرا مع الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من اجل سحب الثقة من الحلبوسي”.

وتابع المصدر ان اولئك النواب يعقدون اجتماعا حاليا تمهيدا لإعلان عن تشكيل كتلة جديدة برئاسة اسامة النجيفي، مشيرا الى ان الكتلة تضم الامين العام للمشروع العربي في العراق النائب خميس الخنجر، والامين العام لحزب الجماهير الوطنية النائب احمد عبدالله الجبوري “ابو مازن”، ونوابا اخرين.