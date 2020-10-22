برلمان كوردستان يناقش هجرة الشباب بحضور حكومي

أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في برلمان كوردستان، اليوم الخميس، بأنه تم اعداد تقرير بشأن هجرة الشباب، وسيتم مناقشته خلال اجتماع البرلمان وبحضور الوزراء المعنيين ورئيس هيئة الاستثمار.

النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعضو لجنة العلاقات الخارجية في برلمان كوردستان، چیا حميد شريف، قال لـ(باسنيوز): “قمنا باعداد تقرير عن هجرة الشباب ، يتحدث عن الاسباب التي تؤدي الى هجرة الشباب الى الخارج، وكيفية حل هذه المسألة، وتم رفع التقرير الى رئاسة برلمان كوردستان، وستقوم رئاسة البرلمان بدعوة عدد من الوزراء المعنيين للمشاركة في الاجتماع”.

واضاف، “ان الوزراء المدعوين للحضور هم كل من وزير الثقافة والشباب، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، ورئيس هيئة الاسثمار”.

وتعتمد البيانات الواردة في التقرير على نسبة الحصول على تأشيرات الدول (الفيزا) ، ووفقا لهذه البيانات فقد تم تسجيل خروج 14 الف شخص الى خارج الاقليم خلال 6 اشهر من هذا العام.