الرئيس بارزاني: ننتظر أن تقوم الحكومة الاتحادية باتخاذ الإجراءات الضرورية ضد المعتدين

مسعود بارزاني: ننتظر أن تقوم الحكومة الاتحادية باتخاذ الإجراءات الضرورية ضد المعتدين

أدان الرئيس مسعود بارزاني، في بيان، اليوم السبت (17 تشرين الأول 2020)، الاعتداء على مقر فرع الحزب الديمقراطي الكوردستاني الخامس، وإحراقه في بغداد.

وفيما يلي نص البيان:

“وصلني خبر هجوم فئة تخريبية على مقر الفرع الخامس للبارتي وتم في هذا العمل غير القانوني الإساءة الى علم كوردستان المقدس وعلم البارتي.

ندين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان، ونعلن أن مثل هذه الهجمات الجبانة والاعتداءات لا تقلل من شان الكورد والقيم العليا للشعب الكوردي، وهذا يفصح لجميع الأطراف عن مدى تخلف ولا أخلاقية ولا ثقافة هذا الطاقم الشرير.

نحن ننتظر أن تقوم الحكومة الاتحادية باتخاذ الإجراءات الضرورية ضد هؤلاء المعتدين، وفي نفس الوقت نؤكد على أن الذين يريدون الهجمات على الحزب الديمقراطي والإساءة الى مقدسات الشعب الكوردي، في نهاية المطاف سيدفعون ضريبة عملهم”.