حكومة إقليم كوردستان تدين إحراق علم كوردستان ومقر “الديمقراطي” ببغداد

أدنت حكومة إقليم كوردستان وبشدة، إحراق علم كوردستان والاعتداء على مقر فرع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد.

وقالت الحكومة في بيان إن “إي نوع من التهجم والاعتداء ومن قبل أي طرف أو مجموعة كانت على الرموز القومية والوطنية لإقليم كوردستان والأحزاب السياسية في الإقليم، هو أمر مرفوض تماماً”.

وأضافت “على الحكومة الاتحادية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية مقرات الأحزاب والممثليات الدبلوماسية للدول في بغداد وفي مدن العراق كافة من أي هجمة تُنفذ من قبل أي مجموعة خارجة عن القانون”.

وجاء في البيان “وترى حكومة إقليم كوردستان أن من حقها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المسموح بها لحماية المواطنين والمكتسبات واحترام علم كوردستان”.

وطالبت حكومة الإقليم، الحكومة الاتحادية “باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة مرتكبي هذا الاعتداء إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل لضمان عدم تكرار مثل أعمال كهذه مرة أخرى”.