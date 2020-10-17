تسجيل 723 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، اليوم السبت (17 تشرين الأول 2020)، تسجيل 723 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتوزعت الإصابات الجديدة بالفيروس بحسب بيان وزارة الصحة، كما يلي: أربيل 156، السليمانية 149، كرميان 30، دهوك 365، حلبجة 23.

أما حالات الشفاء الجديدة فقد بلغت 391 حالة متوزعة كما يلي: أربيل 117، السليمانية 16، كرميان 33، دهوك 196، حلبجة 29.

فيما سجلت مستشفيات إقليم كوردستان خلال الـ24 ساعة الماضية 23 حالة وفاة متوزعة كما يلي: أربيل 3، السليماينة 9، رابرين 1، دهوك 8، حلبجة 2.

وبهذا يرتفع العدد الكلي للإصابات في إقليم كوردستان 60906 منها شفاء 37119 حالة ووفاة 2129 حالة.