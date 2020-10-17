الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة تحقيق واعتقال القوة المكلفة بحماية مقر الديمقراطي الكوردستاني في بغداد

كشف مصدر حكومي، اليوم السبت، عن صدور توجيه من رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيق بعملية حرق مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لـ (باسنيوز)، إن «الكاظمي وجه بتشكيل لجنة تحقيق بعملية حرق مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العاصمة العراقية بغداد، كما أصدر أمراً باعتقال القوة المكلفة بحماية المقر، بسبب فشلهم في منع عملية الحرق، رغم علمهم بوجود هكذا مخطط قبل 48 ساعة من وقوع الحادث».

وبين أن «هناك الكثير من الذين شاركوا بعمليات الحرق تم التعرف عليهم من خلال مقاطع الفيديو والصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذا الأمر سوف يسهل مهمة لجنة التحقيق الخاصة بهذا الحادث، ويمكن الوصول للأشخاص بكل سهولة».

واقتحم أنصار ميليشيات الحشد الشعبي، صباح اليوم السبت، مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العاصمة العراقية بغداد، وأضرموا النار فيه.

ووفق المعلومات الواردة لـ (باسنيوز)، فإن القوات الأمنية العراقية وممثلي منظمات المجتمع المدني لم تتمكن من ردع أنصار الحشد من اقتحام مقر الديمقراطي الكوردستاني وحرقه.

ويعد اقتحام مباني البعثات الدبلوماسية والمقار الحزبية، تحدياً كبيراً يواجه الحكومة العراقية، إذا سبق وأن قام أنصار الحشد باقتحام مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، ما سبب إحراجاً كبيراً للحكومة.

وسبق لأنصار ميليشيات الحشد أن اقتحموا مقر قناة (دجلة) الفضائية وأضرموا النيران فيه، فيما وقفت الأجهزة الأمنية العراقية مكتوفة الأيدي.

ويرى مراقبون، أن الهجمات المستمرة التي تتعرض لها مقار البعثات الدبلوماسية والأطراف السياسية في بغداد، تعد مؤشراً على الفوضى وعدم الاستقرار التي تسود في العاصمة العراقية.