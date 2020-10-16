غداً.. العراق على موعد خدمة إتصالات وإنترنت تشمل الملايين

أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، عن موعد انطلاق المرحلة الاولى من الهاتف الضوئي المنزلي.

وذكر بيان للوزارة انه “ومن خلال الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية احدى شركات وزارة الاتصالات عن تنفيذ وتشغيل مشروع شبكة الالياف الضوئية للمنازل الـ (FTTH) مطلع الأسبوع المقبل كمرحلة أولى بملايين المشتركين موزعة على ستة عشر منطقة تمثل محافظات العراق عدا اقليم كردستان” مبينا ان “العاصمة بغداد ستكون مقسمة لمنطقتين كرخ و رصافة”.

وأوضح، ان “هذه الخطوط ستؤمن خدمات الانترنت الفائق السرعة وكذلك خدمة الهاتف الارضي الصوتي والتطبيقات الحديثة والقنوات التلفزيونية المشفرة وقنوات سبورت الرياضية وسيكون بأسعار تنافسية مقبولة بالنسبة للمواطن”.

ولفتت وزارة الاتصالات الى انه “ومن المؤمل انجاز المشروع خلال سنة واحدة {للمرحلة الأولى} وسيتم الإعلان بالصحف العربية والأجنبية والقنصليات والملحقيات التجارية التابعة لسفارات العراق”.