أكتوبر 16, 2020

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

مسرور بارزاني: وضع كركوك “غير مقبول” وهناك ما هو أشد إيلاماً من الخيانة

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
104 مشاهدة

مسرور بارزاني في “16 أكتوبر”: وضع كركوك “غير مقبول” وهناك ما هو أشد إيلاماً من الخيانة

قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الجمعة، إن الوضع الذي تعيشه كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها في الوقت الراهن “غير مقبول”.

ويستذكر إقليم كوردستان هذا اليوم بألم الذكرى الثالثة لـ”أحداث 16 أكتوبر” التي وقعت عام 2017 وانتهت بسيطرة القوات العراقية على معظم المناطق المتنازع عليها في إطار صفقة مع قادة من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، في أعقاب استفتاء الاستقلال.

وكتب مسرور بارزاني على صفحته الرسمية في فيسبوك أن “الوضع غير الطبيعي، الذي حدث نتيجة لخيانة بائعي الأرض في كركوك وغيرها من المناطق الكوردستانية، غير مقبول”.

وتابع “لن ننسى أبداً جرح خيانة بائعي الأرض، لكن الأشد إيلاماً من الخيانة هو أن الشعب لا يعاقب الخونة”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.