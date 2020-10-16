أكتوبر 16, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

7500 طائرة عابرة وقادمة ومغادرة للأجواء العراقية

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فى :أخبار عــامة
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7500 طائرة عابرة وقادمة ومغادرة للأجواء العراقية

أعلنت وزارة النقل والشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية عن احصائيات شهر أيلول الماضي الخاصة بالطائرات العابرة والقادمة والمغادرة للأجواء العراقية.

وأكد علي محسن هاشم، مدير عام الشركة، في بيان،تلقت أين نيوز نسخة منه أن عدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية بلغ أكثر من 7500 طائرة خلال الشهر الماضي، مؤكدا انسيابية الحركة الجوية في الفضاء العراقي بدون أي عارض أو تلكؤ يذكر.

وتابع هاشم: “عدد الطائرات العابرة لأجوائنا بلغ 6,263 طائرة ، بينما بلغ عدد الطائرات القادمة والمغادرة 1,315 طائرة خلال شهر سبتمبر الماضي”.

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