أكتوبر 16, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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العراق ينتظر ’أجواء رائعة’: الموسم يبدأ رسمياً.. أمطار على مدى أسابيع

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فى :أخبار عــامة
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العراق ينتظر ’أجواء رائعة’: الموسم يبدأ رسمياً.. أمطار على مدى أسابيع

أعلن الراصد الجوي محمد علي، الجمعة، عن بدء موسم الأمطار في العراق، ويستمر لمدة شهر و3 أسابيع، تمهيداً لفصل الشتاء.

وذكر علي في تدوينة، (16 تشرين الاول 2020)، إن “مطلع الشهر القادم ومنتصفه قد يكون له بصمة رائعة على مناطق واسعة من البلاد”، لافتاً إلى أن “توقعات الأمطار التراكمية تبشر بالخير”.

وأضاف علي، أن “اليوم الجمعة هو بداية موسم الأمطار على العراق، ويستمر لمدة شهر و 3 أسابيع الى 7 كانون الأول، ثم يبدأ الشتاء بنجمه الأول (‎المربعانية)”.

وتوقع الراصد، أن “تدخل البلاد نهاية شهر أكتوبر وبداية نوفمبر المنظومة الجوية تدريجياً”، دون أن يستبعد تأخر موسم الأمطار، لكنه “ليس جفافاً” على حد تعبيره.

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