الرئيس بارزاني يشدد على ضرورة تنفيذ خطوة تسبق عودة نازحي سنجار

الرئيس بارزاني: لا بد من تذليل تحديات اتفاق سنجار قبل عودة النازحين

دعا الرئيس مسعود بارزاني، إلى تذليل التحديات التي تعترض اتفاق سنجار من أجل عودة النازحين إلى ديارهم.

وفي خطوة تهدف لإنهاء حالة عدم الاستقرار في سنجار، أبرمت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان اتفاقاً لتطبيع الأوضاع في المدينة، وبما يشمل إخراج الجماعات المسلحة وانتخاب إدارة محلية والشروع بإيصال الخدمات وإدارة الأمن بآلية تنسيق مشترك.

وجدد الرئيس بارزاني، خلال لقائه السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، دعمه لحكومة مصطفى الكاظمي والاتفاق المتعلق بمدينة سنجار.

وقال إنه يتعين إزالة التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق، بهدف عودة النازحين.

وفي ذات اللقاء عبّر السفير البريطاني عن ترحيبه بالاتفاق الرامي إلى تطبيع الأوضاع وإعادة الاستقرار في المدينة، وأعرب عن أمله في تنفيذه.

وبحسب بيان لمقر البارزاني فقد بحث الجانبان خلال اللقاء، الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق، وكذلك تداعيات وباء كورونا على الحياة العامة في إقليم كوردستان والعراق الاتحادي.

كما تم تسليط الضوء على التهديدات الإرهابية والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق وإقليم كوردستان، وجرى كذلك بحث الانتخابات المقبلة في العراق.