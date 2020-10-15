مسؤول: تقرير الإصلاح يصل البرلمان الأحد والفساد “عدونا الرئيسي”

مسؤول حكومي: تقرير الإصلاح يصل البرلمان الأحد والفساد “عدونا الرئيسي”

قال مسؤول في حكومة إقليم كوردستان الخميس، إن تقرير مجلس الوزراء الذي أعده بشأن خطوات تطبيق قانون الإصلاح سيصل إلى البرلمان يوم الأحد المقبل.

ودخل قانون الإصلاح رقم (2) لسنة 2020 حيز التنفيذ في إقليم كوردستان في مطلع تموز يوليو. وتتطلع الحكومة إلى توسيعه ليشمل مختلف المؤسسات الحكومية.

وأضاف سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان آمانج رحيم في تصريح لكوردستان 24، أن القانون شُرّع لمحاربة الفساد، مشيراً إلى إحراز خطوات جيدة في تطبيق القانون.

وأوضح أن هناك لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني والوزراء المعنيين لمتابعة تنفيذ القانون خطوة بعد أخرى.

ولفت رحيم إلى أن رئيس الوزراء، وخلال استضافته في البرلمان، أعلن عن إعداد تقرير يتضمن أول ثلاثة أشهر من مسار تطبيق قانون الإصلاح بعد أن صوت عليه مجلس الوزراء.

وتابع “سيسلم التقرير إلى برلمان كوردستان يوم الأحد المقبل، وسيتضمن ما حققته حكومة إقليم كوردستان من خطوات خلال تنفيذ القانون”.

وقال رحيم إن الفساد هو “العدو الرئيسي” للإصلاح، وأردف قائلا “إذا لم نواجه الفساد… فلا يمكننا أن نفعل أي شيء”، معولاً على دور هيئة النزاهة ومجلس الرقابة المالية ورئيس الادعاء العام في الإقليم.

ويقضي القانون، المؤلف من 19 مادة، بإدخال إصلاحات في التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات ضمن برنامج عمل حكومي طموح.

وتقول الحكومة التاسعة في إقليم كوردستان إن قانون الإصلاح سيسهم في تحقيق العدالة في إطار عملية حاسمة ومستمرة على المدى البعيد.