توضيح من المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان

أصدر المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل الأربعاء، توضيحاً رد فيه على تقارير صحفية بشأن مقترح اتحادي للإدارة المستقبلية للنفط والغاز في الإقليم.

وفيما يلي نص التوضيح:

تناولت تقارير صحفية، نُشرت في الفترة الأخيرة، مقترحاً طرحه مسؤول كبير في الحكومة الاتحادية العراقية بشأن الإدارة المستقبلية لمجال النفط والغاز في إقليم كوردستان.

إننا وفي الوقت الذي نؤكد فيه أن هذه التقارير لن تصرف اهتمام حكومة إقليم كوردستان عن أولوياتها في المباحثات المتواصلة والبناءة مع الحكومة الاتحادية، فإن تركيزنا يبقى مُنصباً على إيجاد حلول عملية وقانونية بشأن قطاع النفط والغاز، وبما يضمن حقوق شعب إقليم كوردستان والعراق.

ونجدد التأكيد على أن مثل حلول كهذه يجب أن تكون في إطار الدستور من أجل توزيع عادل ومنصف لواردات النفط والغاز في العراق، الأمر الذي سيسهم في إرساء أساس صلب للتعاون والشراكة الحقيقية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وبما يصب في المصلحة العامة لمواطني كوردستان وعموم العراق.

د. جوتيار عادل

المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان

14 تشرين الأول (أكتوبر) 2020