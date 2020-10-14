أكتوبر 15, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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لندن تدعم اتفاق اربيل وبغداد لتطبيع الأوضاع في شنگال

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فى :أخبار عــامة, شؤون ايزيدية
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لندن تدعم اتفاق اربيل وبغداد لتطبيع الأوضاع في شنگال 

رئيس حكومة إقليم كوردستان استقبل السفير البريطاني لدى العراق

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر / تشرين الأول ، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي.

وجرى في اللقاء بحث آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة، كما جرت مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة.

كذلك تم التشديد على أهمية استقرار الوضع في العراق، وحل المشاكل العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة والاتحادية على أساس الدستور.

وأبدى السفير البريطاني دعم بلاده لاتفاق تطبيع الأوضاع في شنگال (سنجار) كخطوة لتحقيق استقرار المنطقة وإعادة إعمارها، تمهيداً لعودة النازحين إلى ديارهم.

هذا وسلط رئيس الحكومة الضوء على عملية الإصلاح التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، والتي تهدف أساساً لتنويع مصادر الدخل وتعزيز البنية الاقتصادية للإقليم.

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