6 سنوات سجن لمصرفي عراقي اهدر 600 مليار دينار

افاد بيان لهيئة النزاهة الاتحادية ، اليوم الثلاثاء، بقضاء محكمة عراقية، بالسجن 6 سنوات لمسؤول مصرفي أدين بـ”الفساد”.

البيان قال “أصدرت محكمة الجنايات في بغداد حكما أوليا بالسجن 6 سنوات بحق محمد الخفاجي مدير المصرف العراقي الزراعي السابق”.

مضيفاً ، أن ” الخفاجي أدين بإهدار نحو 600 مليار دينار(حوالي 500 ألف دولار) بين عامي 2011-2014، وبناء على الحكم القضائي تقرر حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة وإصدار أمر بتوقيفه”.

ويعد الحكم أوليا وقابلا للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية، وفق قانون المحاكمات الجزائية العراقي.

وخلال الأسابيع الماضية، أوقفت السلطات العراقية عددا من المسؤولين في القطاعات المالية والاقتصادية بتهمة الفساد.

وفي أغسطس/آب الماضي، شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين أول 2019.

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.