برغم الأزمات.. حملة الإعمار مستمرة وستصل إلى كل شبر من كوردستان

مسرور بارزاني: حملة الإعمار مستمرة برغم الأزمات وستصل كل شبر من الإقليم

وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2020، الحجر الأساس لمشروع إنشاء جسر إستراتيجي في قضاء رانية ضمن منطقة رابرين.

وجسر (دربند رانية) الذي تبلغ كلفته الإجمالية أكثر من 11 ملياراً و387 مليون دينار، هو أحد المشاريع الخمسة التي وافق مجلس الوزراء، في الآونة الأخيرة، على تنفيذها.

وقال رئيس الحكومة خلال مراسم إرساء الحجر الأساس، إن هذا الجسر هو أحد المشاريع المهمة والإستراتيجية في منطقة رابرين، ولن يكون الأخير، مؤكداً أنه سيسهل تنقلات المواطنين وسيعزز الحركة التجارية والسياحية ونقل المحاصيل الزراعية وتسويقها.

وأشار إلى أن أربعة مشاريع أخرى سيتم الشروع بتنفيذها في المنطقة، وهي ترميم المدارس في رابرين بمبلغ مليار و500 مليون دينار، وإنشاء طريق (الـ60 متر) في قلعة دزة بكلفة إجمالية قدرها مليار و800 مليون دينار، وإنشاء طريق مزدوج في سوق رانية بأربعة مليارات و500 مليون دينار.

كما بيّن أن المشاريع تشمل كذلك إنشاء مركز لسرطان الثدي بمبلغ يزيد عن مليار دينار، لتبلغ التكلفة الكلية للمشاريع الخمسة نحو 20 ملياراً و256 مليون دينار.

وقال رئيس الحكومة: “أريد أن أؤكد أن هذه الحكومة تسعى إلى أن تخدم مواطنيها على أفضل وجه، ولكن للأسف، نواجه أزمات ألحقت الضرر الكبير بالمواطنين، وقيّدتنا في تنفيذ المشاريع الخدمية، ولا سيما بعد تفشي فيروس كورونا وما تبع ذلك من أزمة اقتصادية عالمية”.

وأكد أن تلك الأزمات أثرت سلباً على إقليم كوردستان، غير أن الحكومة بذلت كل ما في وسعها للحيلولة دون عرقلة المشاريع الخدمية، وأوضح أن الحكومة تبذل أقصى الجهود، وفق ما متاح لديها من ميزانية وإمكانات، في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال رئيس الحكومة إن أهالي كوردستان يستحقون الأفضل، وشدد على أن الحكومة تكرس كل قدراتها لتحقيق مطالب المواطنين، وأردف قائلا: “أنا على ثقة تامة بأننا، وبمساعدة وصبر وتفاني المواطنين، سنتمكن من تجاوز هذه الأزمات، للمضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً”.

وأشاد بجميع المشاركين في تنفيذ المشاريع، وعبر عن ثقته التامة من أن المشاريع الخدمية ستستمر وستنجز في كل شبر من إقليم كوردستان.

وتطرق رئيس الحكومة إلى ملف محاصيل القمح والشعير، وقال إن هناك برنامجاً لإنشاء مراكز استلام تلك المحاصيل في أربيل ودهوك والسليمانية، فضلاً عن إنشاء مدينة للتصنيع الغذائي في حلبجة، ولفت إلى وجود برنامج لإنشاء طرق جديدة وتأهيل المستشفيات في عموم الإقليم.

يشار إلى أن جسر رانية سيتم بناؤه على نهر الزاب الصغير، وفق طريقة حديثة ومنظر جذاب. ويبلغ طول الجسر 420 متراً بعرض 15 متراً وبارتفاع 30 متراً.