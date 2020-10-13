بغداد وكوردستان يتوصلان لتفاهمات عسكرية وامنية.. والعمليات المشتركة تكشف التفاصيل

استضافت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، في بغداد الاجتماع الثالث لجنة التنسيق العسكري والعمل الأمني المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان لمناقشة القضايا ذات الاهتمام الأمني المشترك على طول الخط الفاصل بين القوات الاتحادية والبيشمركة.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة، أن الاجتماع يأتي بهدف الوقوف على طبيعة التهديدات الأمنية وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، واتخاذ الإجراءات العسكرية والأمنية لمعالجة الثغرات، وقد تم الاتفاق على مايلي:

أولا. المباشرة بفتح مركزي التنسيق الأمني المشترك الرئيسيين في بغداد وأربيل.

ثانيا. تشكيل لجان أمنية وعسكرية ميدانية مشتركة لتقييم التحديات الامنية حسب قواطع العمليات والمحاور وأعداد خارطة طريق للتعامل معها.

ثالثا. المباشرة في العمل الأمني والعسكري لقاطع ديالى لإنشاء مركز التنسيق الأمني المشترك والاتفاق على آلية عمل السيطرات ونقاط الاتصال المشتركة والتخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية وأمنية مشتركة ضد الأرهاب والجريمة.