تسجيل 22 حالة وفاة و900 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء تسجيل 22 حالة وفاة، وتشخيص 900 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وجاء في بيان للوزارة، انها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 5609 فحصا جديدا منها 1917 قي اربيل و1207 في السليمانية و187 في كرميان و2264 في دهوك و34 في حلبجة، مبينا انها اظهرت اصابة 900 شخصا اخر بالفيروس من بينهم 317 من اربيل و302 من السليمانية و32 من كرميان و230 من دهوك و19 من حلبجة.

واشار البيان الى اكتساب 429 مصابا الشفاء من بينهم 104 من اربيل و26 من السليمانية و36 من كرميان و250 من دهوك، منوها الى وفاة 22 مصابا من بينهم 4 من اربيل و8 من السليمانية و2 من كرميان و6 من دهوك و2 من حلبجة.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ بداية ظهور الجائحة بـ21871 خرجوا جميعا من الحجر، فيما بلغ عدد الفحوصات التي تم اجراؤها للمدة نفسها 536527 فحصا توزعت بواقع 193731 في اربيل و128859 في السليمانية و209151 في دهوك و4786 فحصا في حلبجة.

وبحسب البيان فان 57365 شخصا اصيبوا بالفيروس من بينهم 21013 في اربيل و18499 في السليمانية و15833 في دهوك و2020 في حلبجة، لافتا الى اكتساب 35705 مصابا الشفاء التام من بينهم 15673 مصابا في اربيل و10862 في السليمانية و15833 في دهوك و1897 في حلبجة.

ولفت البيان الى بقاء 19620 مصابا تحت العناية الطبية من بينهم 4731 في اربيل و6604 في السليمانية و8215 في دهوك و70 في حلبجة، مؤكدا وفاة 2040 شخصا منذ ظهور المرض في الاقليم من بينهم 609 من اربيل و1033 من السليمانية و345 من دهوك و53 من حلبجة.