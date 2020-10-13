حكومة اقليم كوردستان تتحدث عن مصير خمسة رواتب

اعلن وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان آوات شيخ جناب يوم الثلاثاء ان خمسة رواتب لم تُدفع لغاية الآن ستبقى ضمن الالتزامات المالية للحكومة الحالية.

وقال الوزير في بيان مقتضب عقب اجتماع عقده مع اللجنة المالية في برلمان الاقليم، إن “الرواتب الثلاثة للكابينة الثامنة (الحكومة السابقة) والتي لم تدفع ستبقى كالتزام مالي في ذمة حكومة الاقليم ورواتب الشهرين المتبقيين ننتظر اتفاقا بين بغداد واربيل”.

من جهته قال رئيس اللجنة المالية في برلمان الاقليم زياد جبار في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع ان “شيخ جناب زار اللجنة اليوم وعقدنا اجتماعا معه استغرق اربع ساعات لايضاح الموقف حول راتب شهر ايلول وتم توجيه عدة اسئلة اليه وقد اجاب عنها”، مؤكدا دفع راتب شهر ايلول بدلا من راتب شهر نيسان من عام 2020.

واضاف ان “من ضمن التزامات حكومة الاقليم المستحقات المالية لثلاث رواتب لم يتم صرفها خلال عامي 2016 و2017”.

وتابع جبار ان رواتب شهرين في عام 2020 والتي تأخر دفعها لغاية الآن اخذنا تعهدا من حكومة الاقليم وعلى لسان وزير المالية بصرفها بعد التوصل الى اتفاق مالي مع الحكومة الاتحادية نهاية العام الحالي.

واشار الى ان من ضمن التزامات الحكومة توزيع النسب المستقطعة من الرواتب خلال الشهرين الماضيين والشهر الحالي اذ سيتم صرفها ضمن قانون الاصلاح.

وكانت اللجنة المالية برلمان الاقليم قد استضافت وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب لمناقشة قضية توزيع رواتب شهر ايلول الماضي ومصير الرواتب الاخرى.