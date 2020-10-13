بغداد تبلغ الاقليم بأمر مهم حول توزيع الرواتب

{بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير المالية في حكومة اقليم كردستان، ان الحكومة الاتحادية ابلغت حكومة الاقليم بضرورة توزيع رواتب موظفيها بنفس التوقيت مع توزيع رواتب الموظفين في الحكومة الاتحادية.

من جانبه قال زياد جبار رئيس اللجنة المالية في برلمان كردستان خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اجتاع اللجنة مع وزير المالية الكردستاني، ان “وزير المالية في حكومة اقليم كردستان ابلغنا انه وبطلب من الحكومة الاتحادية ولغرض توزيع رواتب موظفي اقليم كردستان وبغداد في التوقيت نفسه، فان الوزارة ستوزع هذا الشهر رواتب الموظفين لشهر ايلول وليس الشهر نيسان المنصرم من العام الحالي 2020”.

وأضاف جبار، ان “الرواتب الثلاث التي لم توزع خلال العام المنصرم 2019، ستكون ضمن الالتزامات المالية لحكومة اقليم كردستان ولن تدخل ضمن الادخار الاجباري،” مبينا ان “رواتب الشهرين التي لم توزع خلال العام الحالي 2020 ستكون ضمن التزامات الحكومة الاتحادية ومن المقرر ان ترسلها الى نهاية السنة وستقوم بعدها حكومة الاقليم بتوزيعها”.

واشار الى ان “نسب الاستقطاع بنسة 21% للشهرين المنصرمين ونسبة 18% لهذا الشهر ستدخل صمن التزامات حكومة اقليم كردستان، لافتا الى ان على الحكومة وضمن اطار قانون الاصلاح ان تقوم باعادة توزيعها على الموظفين”.